Hatayspor, Erzurum'da sezon başı kampının son antrenmanını yaptı

Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı Al Hazem SC ile yapacağı hazırlık maçı ile sezon başı Erzurum kampını tamamlayacak.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 25 dakika süren akşam idmanında dar alan ve taktik çalışması yaptı.

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