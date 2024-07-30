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        Hatayspor, Erzurum'da sezon başı kampının son antrenmanını yaptı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon başı Erzurum kampının son antrenmanını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:31 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:31
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        Hatayspor, Erzurum'da sezon başı kampının son antrenmanını yaptı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon başı Erzurum kampının son antrenmanını tamamladı.

        Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, 1 saat 25 dakika süren akşam idmanında dar alan ve taktik çalışması yaptı.

        Sezon başı Erzurum kampının son antrenmanını tamamlayan takımda, yeni transferi Lamine Diack takımla birlikte çalışmalara başladı.

        Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı Al Hazem SC ile yapacağı hazırlık maçı ile sezon başı Erzurum kampını tamamlayacak.

        Bordo-beyazlı ekip, 2 günlük iznin ardından Mersin’de toplanarak çalışmalarına devam edecek.

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