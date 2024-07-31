Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Heniyye için ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Namaz sonrası vatandaşlar tekbir getirip İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Mustafa Karataş, Heniyye'nin şehitler kervanına katıldığını söyledi.

Heniyye'nin "Özgür Kudüs" aşkını şehadetiyle ispat eden Filistin'deki binlerce mücahitten biri olduğunu belirten Karataş, "Onlar mücadele ruhunu diri tutan, davalarını direnişe dönüştüren, nesillere, çağlara güzel bir çağrı ve örneklik bırakan önderlerdir. Hakk'a yürüyen bu yiğidimizin, davasının hak olduğuna nasıl iman ediyorsak, onun yasını tutarken de yaşarken ki şahitliğine tanıklık ediyor, Rabb'imizden şehadetini kabul etmesini niyaz ediyoruz." diye konuştu.

Karataş, 40 bin mazlumun kanının, 100 bin gazinin acısının dünyanın merhametine, insanlığın uyanışına, zulümlerin son bulmasına vesile olmasını isteyerek, "Meclisinde Gazze kasabı Netanyahu'yu alkışlayan katil ABD Orta Doğu'dan gitmedikçe dünya güvende olmayacak." dedi.