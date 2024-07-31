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        Erzurum Valiliğinden gazetecilere "hakaret ve darp" iddiasıyla ilgili açıklama:

        Erzurum Valiliği, kentte bir gazetenin genel koordinatörü ile yazı işleri müdürüne bir kurumda "sözlü ve fiziki saldırıya" uğradıkları iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 23:07 Güncelleme: 31.07.2024 - 23:07
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        Erzurum Valiliğinden gazetecilere "hakaret ve darp" iddiasıyla ilgili açıklama:
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        Erzurum Valiliği, kentte bir gazetenin genel koordinatörü ile yazı işleri müdürüne bir kurumda "sözlü ve fiziki saldırıya" uğradıkları iddiasıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, bugün Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (KUDAKA) talihsiz bir olay yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şehrimizde faaliyet gösteren Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü ile Yazı İşleri Müdürünün bilgilendirme amacıyla görüşmeye davet edildikleri KUDAKA'da 'sözlü ve fiziki saldırıya uğradıkları' iddiasıyla ilgili olarak, ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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