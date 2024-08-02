Erzurum'da hayvanlarına saman verirken yılanın ısırdığı kadın tedaviye alındı

Erzurum'da hayvanlara saman verirken balyadan çıkan yılanın kolunu ısırdığı kadın Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Şenkaya ilçesinin Gözalan Mahallesi'nde 2'si engelli 3 çocuğuyla yaşayan 61 yaşındaki Saraynaz Ayyıldız, 3 gün önce ahırdaki hayvanlarına saman verdi.

Bu sırada saman balyasından çıkan yılanın sağ ön kolunu ısırması sonucu yaralanan Ayyıldız için yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Mahalleye gelen ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayvanlara saman verdiği sırada yılanın kendisine saldırdığını anlatan Ayyıldız, "Tosun ve danalara saman verdim diğer hayvanlara da verecektim o sırada balyadan çıkan yılan kolumu ısırdı. Yılan çok kabaydı, kolumu ısırdığı yer anında morardı ve şişti." dedi.

Hastanenin Acil Yoğun Bakım Servisi'nde yapılan tedavi sonucu hayati tehlikeyi atlatan Ayyıldız, bir süre daha müşahede tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Ayyıldız, yaşlı eşinin elinden bir şey gelmediğini, bir an önce iyileşip çocuklarının yanına gitmek istediğini belirterek, "3 gündür buradayım, tedavi ediyorlar, kan alıyorlar. Hastane hizmetlerinden çok memnunum. Allah doktor ve sağlıkçılarımıza zeval vermesin. Burada bana çok iyi bakıyorlar. Yılan kolumu ısırdığında çok korkmuştum. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmiyor. İlk günlere göre şimdi çok iyiyim." diye konuştu.

Hastanenin acil tıp asistanlarından Dr. Abdulkadir Ilıca da sağ ön kolundan yılan ısıran hastayı yoğun bakımda tedaviye aldıklarını ifade ederek, "Şimdilik hayati tehlikesi yok ama bölgemizde yılan ısırıkları bazen zehirli olabiliyor. Onun için teyzeyi yakinen takip ediyoruz. Hem kolundaki ödemi, şişliği azaltmak için tedavi ediyor hem de rutin olarak kanlarını takip ediyoruz." şeklinde konuştu.