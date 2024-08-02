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        Erzurum'da farklı suçlardan aranan 155 şüpheli yakalandı

        Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 155 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:56
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        Erzurum'da farklı suçlardan aranan 155 şüpheli yakalandı
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        Erzurum'da geçen ay polis ekiplerince yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 155 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde temmuz ayında gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 162 bin 208 kişi sorgulandı.

        Ekiplerce yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 155 şüpheli yakalandı.

        Yapılan trafik denetimlerinde ise 27 bin 649 araç kontrol edilerek, 912 sürücüye ceza kesildi. Ayrıca 979 umuma açık iş yeri, 712 park ve bahçe ile 2 bin 95 metruk bina kontrol edildi, 297 yoklama kaçağı tespit edildi.

        Çalışmalarda, 17'si kurusıkı 31 tabanca, 11 av tüfeği, 75 bıçak, 377 fişek, 3 kilo 391,36 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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