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        Doğu Anadolu'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:37 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:37
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        Doğu Anadolu'da İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan ve Iğdır'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Erzurum'da tarihi Lalapaşa Camisi'nde cuma namazı öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Daha sonra Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        - Kars

        Kars'ta da İsmail Heniyye ve Filistin'de şehit olanlar için Sultan Alparslan Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Daha sonra Heniyye ve tüm şehitler için dua edildi.

        - Ardahan

        Ardahan'da da Merkez Camisi'nde cuma namazı sonrası İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cenaze namazına katılan Ardahan Müftüsü Adem Karadeniz, başta Heniyye olmak üzere tüm şehitler için dua etti.

        - Ağrı

        Ağrı'da, Kudüs Platformunca Ulu Camisi'nde cuma namazı sonrası İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Basın açıklamasının ardından İl Müftü Yardımcısı Mustafa Solhan tarafından dua edildi.

        - Tunceli

        Tunceli'de de Paşalar Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınan gıyabi cenazesinde, katılımcılar İsmail Heniyye ile tüm şehitler için dua etti.

        - Erzincan

        Erzican'da da İsmail Heniyye için Cami Kebir Camisi'nde cuma namazı sonrası İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

        Daha sonra Heniyye ve tüm şehitler için dua edildi.

        Cenaze namazına, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, bazı siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        - Iğdır

        Iğdır'da İsmail Heniyye için Ulu Camisi'nde İl Müftüsü Zahir Demirel tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırıldı.

        Daha sonra Heniyye ve tüm şehitler için dua edildi.

        Cuma namazı çıkışı bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, yaptıkları basın açıklamasıyla İsrail saldırılarını kınadı.

        Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Servet Türkan, STK'lar adına yaptığı açıklamada, "İsmail Heniyye, 3 oğlunu 4 torununun şehadet haberini alınca, davasını çelik bir iradeye, acısını sabra dönüştüren, 'Benim çocuklarımın kanı Filistin halkının kanından daha değerli değildir. Gazze'deki tüm çocuklar benim çocuklarımdır.' diyen, İman iddiasını mücadele, Özgür Kudüs aşkını şehadetiyle ispat eden Fillisindeki binlerce mücahitten biriydi." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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