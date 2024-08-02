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        Atatürk Üniversitesi'nden İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta tepki

        Erzurum Atatürk Üniversitesi, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için kınama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:54 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:54
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        Atatürk Üniversitesi'nden İsmail Heniyye'ye yönelik suikasta tepki
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        Erzurum Atatürk Üniversitesi, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için kınama mesajı yayımladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, Heniyye'nin şehit edilmesinin ardından uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği belirtildi.

        Saldırının kabul edilemez olduğunu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Mazlum bir halkın sistematik şekilde imhasına seyirci kalan uluslararası toplum, derhal harekete geçmek, bir yanda önleyici, diğer yanda da cezalandırıcı müdahalelerde bulunmak mecburiyetindedir. Bölgenin istikrarı için bir tehlike niteliği taşıyan ve kalleşçe gerçekleştirilen eyleme karşı uluslararası toplumu tekrarlanan saldırıların ve devletlerin egemenlik ihlallerinin durdurulması için sorumluluklarını üstlenmeye ve gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz.

        Atatürk Üniversitesi olarak, Gazze’nin haklı direnişini ve Filistinli kardeşlerimizin mücadelesini akamete uğratmayı, Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yaymayı hedeflediği açıkça anlaşılan, üstelik başka bir ülke topraklarına tecavüz edilerek gerçekleştirilen bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyor, lanetliyor, saldırıda şehit olan İsmail Heniyye'ye Yüce Allah'tan rahmet, aile efradına, Filistin halkına ve İslam dünyasına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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