Erzurum'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan 3 ayrı çalışmada uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç ve şahıslar üzerinden yaptığı çalışmalarda, sigara paketi içinde 3 ayrı poşet ile kağıda sarılı 24,1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, durumundan şüphelenerek durdukları bir kişinin üzerinde ise 3 gram sentetik uyuşturucu ve kullanımına yarayan cam aparat buldu.

Bir evde de çalışma yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ile kullanım aparatı ele geçirdi.