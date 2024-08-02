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        Erzurum'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

        Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan 3 ayrı çalışmada uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 18:57 Güncelleme: 02.08.2024 - 18:57
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        Erzurum'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
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        Erzurum'un Oltu ilçesinde yapılan 3 ayrı çalışmada uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç ve şahıslar üzerinden yaptığı çalışmalarda, sigara paketi içinde 3 ayrı poşet ile kağıda sarılı 24,1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Ekipler, durumundan şüphelenerek durdukları bir kişinin üzerinde ise 3 gram sentetik uyuşturucu ve kullanımına yarayan cam aparat buldu.

        Bir evde de çalışma yapan ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ile kullanım aparatı ele geçirdi.

        Polisler, Y.A. (25), M.A. (25), H.B. (22) ve A.A'yı (31) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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