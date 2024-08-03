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        Erzurum'da bisikletçiler Downhill Türkiye Şampiyonası öncesi resmi antrenman yaptı

        Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 17:01 Güncelleme: 03.08.2024 - 17:01
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        Erzurum'da bisikletçiler Downhill Türkiye Şampiyonası öncesi resmi antrenman yaptı
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        Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün destekleriyle düzenlenecek şampiyona için sporcular kente geldi.

        Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Yarış Direktörü Gökmen Binici, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların yarış için kente geldiğini söyledi.

        Binici, yarış için düzenlenen pistin nefes keseceğini belirterek, "Burası, Türkiye'de eşi benzeri olmayan tek profesyonel Downhill parkuru ve uzun bir aradan sonra yarış düzenleyeceğiz. Yaklaşık 55 sporcunun yarışacağı parkurumuz 2,8 kilometre uzunluğunda. Bugün resmi antrenman yapılıyor, yarın saat 11.00'de de adrenalin dolu bir yarış olacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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