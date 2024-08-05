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        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları temmuz ayı üye çalışmasında Türkiye ikincisi oldu

        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kollarının, temmuz ayında partiye en çok genç üye kazandıran 30 büyükşehir içinde ikinci olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:17 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:17
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        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları temmuz ayı üye çalışmasında Türkiye ikincisi oldu
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        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kollarının, temmuz ayında partiye en çok genç üye kazandıran 30 büyükşehir içinde ikinci olduğu bildirildi.

        İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Gökberk Kocaaliler, yaptığı açıklamada, temmuz ayında partiye en çok genç üye kazandıran 30 büyükşehir içinde Erzurum'un listeye 2. sıradan girdiğini söyledi.

        Erzurum gençlik kolları olarak görevde bulunduğu 3,5 yıllık süre içerisinde daha önce Türkiye birinciliği kazandıklarını belirten Kocaaliler, "Şimdi Türkiye ikincisi olduk. Enerjimizi sürekli diri tutuyor teşkilatçılığın gereğini sahaya yansıtmaya gayret ediyoruz. Başarı ekip işidir. Bu başarıda sahada çalışan il ve ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat ile Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da temmuz ayı yeni üye çalışmalarındaki başarılarından dolayı İl Gençlik Kolları ekibini tebrik etti.

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