Erzurum'da çiftçilerin güneş altında zorlu ot biçme mesaisi sürüyor

Hayvancılığın yaygın olduğu Erzurum'daki çiftçiler, yağışlar nedeniyle geç başladıkları ot hasadını sıcak havaya rağmen sürdürüyor.

Karayazı ilçesi Turnagöl Mahallesi'ndeki çiftçiler, hayvanların kışlık yiyeceği için her yıl temmuz başında yaptıkları ot biçme işine, bu yıl etkili olan yağışlardan dolayı temmuz sonunda başlayabildi.

Yağışlar nedeniyle çayırları ve biçtikleri otları kısmen zarar gören çiftçiler, yeni yağışlara yakalanmadan hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını karşılamak için sabah erken saatlerden itibaren tarlalara gidiyor. Çiftçiler, düzlükteki otları traktör yardımıyla engebeli alanlardaki otları ise tırpanla biçiyor.

Topladıkları otları ipe bağlayarak balya yapan çiftçiler, bunları da traktörlerle evlerine yakın alanlara götürerek hayvanların kışlık yemlerini hazırlıyor. Çiftçilerden Adnan Küçük, AA muhabirine, yazın ot biçerek hayvanlara kışlık yem hazırladıklarını söyledi. Traktörlerin giremediği yerleri tırpanla biçtiklerini ifade eden Küçük, "Önceden biçtiğimiz otlar, yağışlar esnasında zarar gördü ve çürüdü. Bu otları çöpe atacağız. Bizim için bu yıl zor geçecek. Bu yıl etkili olan sağanaktan dolayı ot biçmeye yeni başladık haliyle çok geç kaldık." diye konuştu.