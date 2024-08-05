Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası sona erdi
Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası sona erdi.
Türkiye Bisiklet Federasyonunca Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Palandöken Dağı'nda düzenlenen organizasyona 5 farklı kategoriden 43 sporcu katıldı.
Zorlu parkur ve rampalarda heyecanlı anların yaşandığı şampiyonada Emir Melek Peker birinci, Selçuk Çelik ikinci, Emir Altuğ Yurt da üçüncülük elde etti.
Organizasyonda başarılı olanlara madalya ve kupalarını Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı verdi.
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