Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'un yüksek rakımlı yaylaları arıcıların durağı oluyor

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un 1700 ve 2 bin 200 rakımlı yaylaları, her yıl, zengin çiçek örtüsü nedeniyle saflık değeri yüksek bal üretmek isteyen binlerce yerli ve gezgin arıcıyı ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:27 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'un yüksek rakımlı yaylaları arıcıların durağı oluyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un 1700 ve 2 bin 200 rakımlı yaylaları, her yıl, zengin çiçek örtüsü nedeniyle saflık değeri yüksek bal üretmek isteyen binlerce yerli ve gezgin arıcıyı ağırlıyor.

        Geniş meralarında yetişen endemik bitkileri, çeşitli çiçek florası ve yüksek rakımlı yaylaları ile Erzurum, gezgin ve yerli arıcıların yıllardır tercih ettiği illerin başında geliyor.

        Kayıtlı 1905 işletme ve 143 bin arı kolonisi ile yaylalarda arıcılık faaliyetlerinin devam ettiği kentte, zaman zaman işletmelerin sayısı 2 binin, kovan sayısı ise 150 binin üzerine çıkabiliyor.

        Şehrin yaylaları aynı zamanda yaklaşık 1700 gezgin arıcıyı ağırlıyor.

        Yaylalarında zirai ilaç kullanımının çok az olması ve bu sayede kaliteli bal elde edilmesi nedeniyle Erzurum, arıcıların tercih sebeplerinden biri oluyor.

        Yaklaşık 6 ay boyunca yaylalarda bal peteklerini bekleyen arıcılar, arıların ve balların durumlarını sürekli kontrol ediyor. Hastalıklı olan kovanlar ve arılar diğerlerinden ayrıştırılıyor.

        Kovanların bulunduğu bölgelerde ayı ve yaban domuzu başta olmak üzere yaban hayvanlarından korunmak için çit ve ışıldak gibi önlemler de alınıyor.

        - "Sezonda yaklaşık 200 bin arılı kovanı misafir ediyoruz"

        İl Tarım ve Orman Alparslan Kenger, AA muhabirine, ulaşım kolaylığı nedeniyle başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere ülkenin bir çok yerinden arıcıların, Erzurum'un yaylalarına geldiğini söyledi.

        Erzurum'un rakımının çok yüksek olmasından dolayı yaylalarında zengin floranın bulunduğunu anlatan Kenger, "Bu zengin florada, sezonda yaklaşık 200 bin arılı kovanı misafir ediyoruz. Yaklaşık 1700 gezgin arıcı, kovanlarını şehrimize getirip zengin floralı yaylalarımızda yazlatma yapıyor." dedi.

        Zengin çiçek florasının balın saflık değerini artırdığını ifade eden Kenger, bu değerler sayesine Erzurum'un arıcılar tarafından ilk tercihler arasında yer aldığını belirtti.

        Kentte yaz aylarının da serin geçtiğini hatırlatan Kenger, "Erzurum'da yaz ayları serin geçtiği için arılar bunalmıyor ve bu da arıcıların ilk tercihi Erzurum yaylaları haline geliyor." diye konuştu.

        Yakutiye ilçesinde arıcılık yapan Murat Turan ise ata, dede mesleği olan arıcılığı 15 yıldır profesyonel olarak yaptığını söyledi.

        Şehirde yarı gezgin ve gezgin olmak üzere iki tip arıcının olduğunu dile getiren Turan, ürünlerin alınmasına ağustos ayı sonunda başlayıp eylül ayının ortasına kadar devam ettiğini bildirdi.

        - "Rakım yüksek ve çiçek florası fazla olduğu için balın kalitesi çok iyi"

        Erzurum meralarının arıcılık için önemine vurgu yapan Turan, şöyle devam etti:

        "Yaylalarda zirai ilaçlama yok. Meyve ağacının da fazla olmaması arıcılık için olumlu bir durum. Ağırlıklı olarak hem dağ eteğindeyiz hem de ovanın yanındayız. Çayırlardaki birçok çeşit çiçekten ağırlıklı olarak da gevenlerden arılar nektar getiriyor. Buradaki balın kalitesi, sağlık değeri bizim ölçümlerimize göre 1050 çıkıyor. Bu oldukça yüksek bir değer. Erzurum meralarında, rakım yüksek ve çiçek florası fazla olduğu için balın kalitesi çok iyi."

        Arıcılıkta en çok karşılaşılan durumların başında arı sokmalarının geldiğini dile getiren Turan, kendilerinin bu duruma alıştığını ancak bölgeye gelen misafirlerin arı sokmaları sonucu özellikle alerjik reaksiyonlar yaşamaması için sezon başlarında yanlarında reçeteli ilaçlar bulundurduklarını anlattı.

        - "Arıcılık güzel bir hastalık"

        Arıcılığı severek yaptığını dile getiren Turan, "Babam, 'bizde bir vızıltı olması lazım' derdi. Hem anne tarafından hem de baba tarafında bir arıcılık var. Bende de ondan kaynaklı bir sevgi var. Arıcılık güzel bir hastalık. Yaklaşık 4-5 arkadaşıma da bulaştırdığım bir hastalık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Yıllık enflasyon düşüyor
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Borsa sert düşüşle açıldı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Kripto paralarda çok sert düşüş
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        İstanbul'da vale cinayeti
        İstanbul'da vale cinayeti
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Emeklilik dilekçesi için acele etmeyin
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Bangladeş'teki protestolarda can kaybı yükseliyor!
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        Yusuf Dikeç sordu, Musk yanıt verdi
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        ABD Başkanı Adayı Kennedy'den 'ayı' itirafı
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak uyarısı!
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'
        'Yılın geri kalanı zor geçecek'

        Benzer Haberler

        Erzurum'da koruma altındaki çocukların atlı okçuluk başarısı
        Erzurum'da koruma altındaki çocukların atlı okçuluk başarısı
        Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Erzurum'da düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası sona erdi
        Erzurum'da çiftçilerin güneş altında zorlu ot biçme mesaisi sürüyor
        Erzurum'da çiftçilerin güneş altında zorlu ot biçme mesaisi sürüyor
        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları temmuz ayı üye çalışmasında Türkiye iki...
        AK Parti Erzurum İl Gençlik Kolları temmuz ayı üye çalışmasında Türkiye iki...
        Palandöken'de Downhill Türkiye Şampiyonası düzenlendi
        Palandöken'de Downhill Türkiye Şampiyonası düzenlendi
        Erzurum'da bisikletçiler Downhill Türkiye Şampiyonası öncesi resmi antrenma...
        Erzurum'da bisikletçiler Downhill Türkiye Şampiyonası öncesi resmi antrenma...