Erzurum'da asırlık "Küçük Palandöken Tabyası" ihtişamını koruyor

Erzurum'da, Sultan 2. Abdülhamid döneminde Palandöken Dağı'nın 3 bin rakımında yapılan "Küçük Palandöken Tabyası", tüm ihtişamıyla tarihin izlerini yansıtıyor.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, "Küçük Palandöken Tabyası" Sultan 2. Abdülhamid döneminde 93 Harbi sonrası 1884-1896 yılları arasında yapıldı.

Palandöken Dağı'nın güneyindeki vadiyi ve buradan başlayarak Erzurum'a ulaşan Palandöken Geçidi'ni kontrol altında tutmak için Şahap Paşa tarafından çizilen projeye göre 3 bin metre yükseklikte inşa edilen tabyada, 27 oda bulunuyor.

Karargah, koğuş ve topçu odaları ile girişte solda mahiyeti bilinemeyen bir yapıdan oluşan tabyanın tüm örtü sistemi beşik tonozdan oluşuyor.

Koğuş bölümünden avluya açılan dört kapısı olan tabyanın topçu odalarına, avlu girişinin iki yanında bulunan rampa ile çıkılabiliyor.

Palandöken Dağı'nda bulunan iki tabyadan biri olan ve dron ile görüntülenen asırlık tabya tarihi ihtişamını koruyor.

Kentte, özellikle Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz'den sonra ağırlıklı olarak Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen Mecidiye, Aziziye, Uzunahmet ve Palandöken başta olmak üzere çok sayıda tabya bulunuyor.