Erzurum'da 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Erzurum'un Horasan ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Erzurum'un Horasan ilçesinde kırmızı ışıkta beklerken 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
İlçede kırmızı ışıkta bir tırın arkasında bekleyen İsa Doğan idaresindeki 34 EFH 374 plakalı otomobile, arkadan gelen başka bir tır çarptı.
Kaza sonucu çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine, bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Doğan ve yanındaki Sezgin Güzel, sıkıştıkları otomobilden çıkarılarak ambulansla Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.