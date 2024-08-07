ETSO ile İŞKUR istihdam garantili meslek protokolü imzaladı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile İŞKUR, sigorta acentelerinde istihdam edilmek üzere meslek protokolü imzaladı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, İŞ-POZİTİF projesi kapsamında ETSO ile İŞKUR arasında, sigorta acentelerinde istihdam edilmek üzere 60 kişilik mesleki eğitim kursunun protokolü imzalandı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, ETSO olarak kamu kaynaklarından kentteki istihdam alanlarına en fazla ve en etkin nasıl fayda sağlanacağı düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Kentte 110'un üzerinde sigorta acentesinin bulunduğunu ifade eden Özakalın, şunları kaydetti: "Bu minvalde İŞKUR İl Müdürlüğümüz ile birlikte personel istihdamını artırma hususlarında, verimli görüşmeler sonucunda böyle bir protokol imzalama niyeti ortaya koyduk. Şehrimizde 320 çalışana istihdam sağlayan 110'un üzerinde sigorta acentesi var. Kadın istihdamının artırılmasına yönelik bu çalışmalar önem arz etmektedir. Bundan dolayı mesleki eğitim kurslarının 3 aydan 6 aya çıkarılmasının daha faydalı olacağına inanıyoruz. Projede emeği geçen Doğu Anadolu Sigorta Acenteleri Derneği, İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve protokolümüze katılımlarından dolayı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."