Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da savunma amaçlı yapılan tarihi tabyalar korumaya alınıyor

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarih boyunca kentin savunmasında çok büyük önem arz eden tabyaların korunması için talimat verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da savunma amaçlı yapılan tarihi tabyalar korumaya alınıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarih boyunca kentin savunmasında çok büyük önem arz eden tabyaların korunması için talimat verdi.

        Erzurum'da, Osmanlı Devletince doğu sınırlarının korunması amacıyla yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nın da aralarında bulunduğu kentteki birçok tabya bir asrı aşkındır tarihe ışık tutuyor.

        Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kentteki Ağzıaçık, Uzunahmet, Sivişli, Aziziye 1, Aziziye 2, Aziziye 3 ve Mecidiye Tabyaları'nda incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, Nene Hatun'un Aziziye Tabyaları'ndaki kabrini de ziyaret etti.

        Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ve Doç. Dr. Naim Ürkmez'den tabyaların tarihleri hakkında bilgi alan Çiftçi, kentin tarih boyunca savunulması açısından çok büyük önem arz eden tabyaların korunması için gerekli talimatlarda bulundu.

        Vali Çiftçi'ye incelemelerinde, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürü Akif Ümüzer, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Rölöve ve Anıtlar Müdürü Tümer Eslek, Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Mahmut Kuran ile Milli Emlak Dairesi Başkan Vekili Hakan Kandemir eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Her gün binlerce kişinin gittiği sitede çökme tehlikesi!
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        Temmuz yağışları ortaya çıkardı! İç Anadolu, Karadeniz'e döndü
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Gök taşları 'ateş topları' gibi görünecek
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"

        Benzer Haberler

        ETSO ile İŞKUR istihdam garantili meslek protokolü imzaladı
        ETSO ile İŞKUR istihdam garantili meslek protokolü imzaladı
        Erzurum'da 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da 2 tırın arasında sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Erzurum'da firari FETÖ hükümlüsü eski öğretmen yakalandı
        Erzurum'da asırlık "Küçük Palandöken Tabyası" ihtişamını koruyor
        Erzurum'da asırlık "Küçük Palandöken Tabyası" ihtişamını koruyor
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yabancı uyruklu sayısında düşüş olduğ...
        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yabancı uyruklu sayısında düşüş olduğ...
        Erzurum'un yüksek rakımlı yaylaları arıcıların durağı oluyor
        Erzurum'un yüksek rakımlı yaylaları arıcıların durağı oluyor