Erzurum'da savunma amaçlı yapılan tarihi tabyalar korumaya alınıyor

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, tarih boyunca kentin savunmasında çok büyük önem arz eden tabyaların korunması için talimat verdi.

Erzurum'da, Osmanlı Devletince doğu sınırlarının korunması amacıyla yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nın da aralarında bulunduğu kentteki birçok tabya bir asrı aşkındır tarihe ışık tutuyor.

Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, kentteki Ağzıaçık, Uzunahmet, Sivişli, Aziziye 1, Aziziye 2, Aziziye 3 ve Mecidiye Tabyaları'nda incelemelerde bulunan Vali Çiftçi, Nene Hatun'un Aziziye Tabyaları'ndaki kabrini de ziyaret etti.