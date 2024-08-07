Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısında

Erzurum'da eşi ve kızını bıçakla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zülküf B. (46) tutuklu bulunduğu Rize L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan, olay esnasında evde olan babası Abdullah ile kız kardeşleri Rabia, Selin ile Remziye B. de Diyarbakır'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, maktuller Kadriye ile kızı Asude Helen B'nin yakınları ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Önceki beyanlarını kabul eden ve bir hususta düzeltme yapmak istediğini belirten Zülküf B, "Önceki ifadem sırasında kızımın ve eşimin öldüğünden haberim yoktu. Kızım Asude Helen, üniversiteye hazırlanmasından dolayı zarar görmemesi için bıçakla üzerime geldiğini söylememiştim. Kızım olayda bıçakla bana saldırmaya çalıştı, ben de ondan aldığım bıçakla kendimi savundum. Bıçağı ondan alırken elimden yaralandım bunu önceki ifademde belirtmemiştim." dedi.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanık Zülküf B. savunma yaptı.

Eşiyle evde yaşadığı tartışmayı anlatan ve olayın pişmanlığını yaşadığını belirten sanık B, "Ben ne yapsam eşim ve kızım geri gelmez. Olaydan etkilenen 3 çocuğum var, eşimin ailesi ve benim ailemden af diliyorum." diye konuştu.

Sanık B, 1994'te İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve son yıllarda psikiyatr ilaçları kullandığını ancak olaydan birkaç gün öncesine kadar ilaçlarını almadığını söyledi.

Sanığın babası Abdullah B. ve kız kardeşi Rabia B. ise olayın ilk anını görmediklerini belirtti.