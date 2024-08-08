Erzurum'da silahla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu

İş yerinin camına 6 kurşun isabet ettiğini belirleyen polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'taki H.G'ye ait otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş edildi.

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