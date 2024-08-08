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        Erzurum'da silahla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu

        Erzurum'da tabancayla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 08.08.2024 - 11:10
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        Erzurum'da silahla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu
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        Erzurum'da tabancayla ateş edilen iş yerinde hasar oluştu.

        Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'taki H.G'ye ait otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerine tabancayla ateş edildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

        İş yerinin camına 6 kurşun isabet ettiğini belirleyen polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüphelinin kaçma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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