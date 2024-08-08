Erzurum'da 20 yıllık çalışmayla "Ata 25" ve "Kaan" patates çeşitleri geliştirildi

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünce 20 yıllık çalışma sonucu "Ata 25" ve "Kaan" adları verilen patates tohumları geliştirildi.

Nüfusunun çoğunluğunun geçimini sağladığı tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'nin önemli kentlerinden olan Erzurum'da patates üretimi en önemli gelir kaynaklarının başında geliyor.

Kentteki patates ekiminin önemli noktalarından Pasinler Ovası'nda üretimin daha verimli ve kaliteli olması için Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yıllardır bilimsel çalışmalar yapılıyor.

Enstitüde 20 yıllık laboratuvar, sera ve tarladaki ıslah çalışmaları sonucu geliştirilerek bölgeye uygun hale getirilen tohumların, hem çiftçiye hem de sektöre önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

"Ata 25"in yanında yemekliğe uygun olarak geliştirilen "Kaan" da bölge koşullarına uygunluğu, yumru verimi ve yüksek teknolojik kalitesi, uzun boyu, oval yumru şekli ile 111-120 gün aralığında olgunlaşıyor.

Bu çalışmalar kapsamında enstitüde yerli, yeni patates çeşidi olarak "Ata 25", yemeklik ve parmak patates kullanımına uygun olarak geliştirildi.

Patates ıslahının uzun süreli çalışmalar olduğunu dile getiren Kaya, "Yaklaşık 20 yıllık bu çalışma, melezleme ile başlıyor ve değişik kademelerde seleksiyon yöntemleriyle devam ediyor. Son aşamada tescilli çeşitlerimizin tohum üretimi geliyor. Patates, diğer bitkilere göre hastalık ve zararları çok hassas bitki olduğu için mutlaka patatesin yüksek kademeli sertifikalı tohumluk üretiminde biyoteknolojik yöntemlerin devreye girmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Genelde sertifikalı tohumluk kullanımı dışında kaynağı belli olmayan patatesler tohumluk olarak kullanılıyor. Bunlar bölge çiftçisinin hem verim düşüklüğüne hem de toprakların hastalık bulaşmasına sebep oluyor. Amacımız, sürdürülebilir sağlıklı bir tohumculuk sistemini devam ettirmek ve özellikle biyoteknolojik yöntemler kullanılarak yapılacak tohumluk üretim sisteminde de önder rolü oynamak."

- "Ata 25" ve "Kaan" 20 yıllık çalışma sonucu geliştirildi

Enstitüde patates ıslah çalışmalarına ilişkin 4 tohumun geliştirildiğini anlatan Kaya, "Ata 25 ve Kaan, patates ıslah çalışmaları kapsamında geliştirdiğimiz çeşitler. Yaklaşık biyoteknolojik yöntemleri dahil edersek 20 yılı bulan bir süre çalışma yapıldı. Bu yıl 2 çeşidimiz daha tescillendi. Daha önce Can ve Mete ismiyle tescillerimiz oldu." diye konuştu.

Çeşitlerin yemeklik ve parmak patates kullanıma uygun çeşitler olduğunu belirten Kaya, sertifikalı tohumluk üretim çalışmalarının devam ettiğini ve çiftçiye ulaşması için en az 3 yıllık bir zamana daha ihtiyaç olduğunu söyledi.