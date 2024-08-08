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        Erzurum Valiliği selden etkilenen Şenkaya'da çalışma yapılmadığı iddiasını yalanladı:

        Erzurum Valiliği, temmuz ayında selden etkilenen Şenkaya ilçesinde çalışma yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 19:46 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:46
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        Erzurum Valiliği selden etkilenen Şenkaya'da çalışma yapılmadığı iddiasını yalanladı:
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        Erzurum Valiliği, temmuz ayında selden etkilenen Şenkaya ilçesinde çalışma yapılmadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, ildeki bir siyasi parti il başkanının, bazı internet sitelerinde ve sosyal medya platformlarında yayımlanan 'Erzurum’un Şenkaya ilçesinin 15 köyünde yaşanan sel felaketleri sonrasında Erzurum Valiliğinin, Büyükşehir Belediyesinin ve AFAD Müdürlüğünün kılını bile kıpırdatmadığı' yönündeki iddialara yanıt verildi.

        Açıklamada, 15-18 Temmuz tarihinde yaşanan yoğun sağanaktan dolayı sel afeti meydana geldiği, yaşam alanlarında su baskınlarının gerçekleştiği, yol ile alt yapı şebekelerinde hasarlar oluştuğu ve tarım arazilerinin de zarar gördüğü anımsatıldı.

        Yaşanan afet sonrası Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumların, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda bölgeye intikal ettiği ve müdahale ile iyileştirme çalışmalarının gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz günü 1 ekskavatör ve 2 personel görevlendirilmiş, 3 gün boyunca çalışma yapılarak Balkaya Mahallesi'ndeki dere yatağı ile Yanıkkaval Mahallesi'nin aşağı kısmında biriken atıklar (mil ve çamur) temizlenmiştir. 21-22 Temmuz tarihinde Zümrüt Mahallesi'nde kullanılamaz hale gelen menfez temizlenmiş ve yol kullanıma açılmıştır. Timurkışla ve Zümrüt Mahalleleri'nin kullanımında olan dere yatağı temizliği konusu programa alınmıştır. 23-24 Temmuz tarihlerinde Özyurt Mahallesi dere yatağı temizliği yapılmıştır."

        Açıklamada, Penek Mahallesi'nde bulunan ve aynı zamanda Gözalan, Paşalı ve Alıcık mahallelerinin kullanımında olan sulama bentlerinde gerekli onarım çalışmaları yapıldığı, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından Akşar’dan Gaziler Mahallesi'ne kadar olan güzergahta yol temizliği çalışmaları yapıldığı aktarıldı.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından selden etkilenen mahallelerde parçalanan şebeke hatlarının yenilendiği, sel temizliği çalışmaları yapıldığı, kanalizasyon işlemlerinin tamamlandığı ve logar ile baca temizlikleri yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Şenkaya Tarım Müdürlüğü tarafından 15-25 Temmuz tarihlerinde arazi ve hayvan zararlarıyla ilgili olarak 11 mahallede hasar tespit çalışmaları yapılmış, selden etkilenen 194 vatandaşımıza ait 600 dekarlık araziyle ilgili afet ihbar formu düzenlenmiş ve İl Tarım Müdürlüğüne gönderilmiştir. Şenkaya Mal Müdürlüğü tarafından, 15-25 Temmuz tarihlerinde işyeri, eşya, taşıt ve konut zararlarıyla ilgili olarak zarar tespit çalışmaları tamamlanmış, 1 vatandaşla ilgili olarak eşya zarar tespit formu düzenlenmiş ve AFAD Müdürlüğüne gönderilmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, vatandaşlardan 12 dilekçe alınmış, gereği yapılmak üzere ilgili kurumlara sevki yapılmıştır. Aras Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından; Deliklitaş, Balkaya, Susuz, Uğurlu, İnceçay, Evbakan, Yaymeşe ve Beykaynak Mahalleleri'ndeki elektrik kesintileri giderilmiştir."

        Devletin ilgili tüm kurumlarının afetten etkilenen vatandaşların ve yerleşim yerlerine anında müdahale ettiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşların yaralarını sarmak için gereken her türlü hizmeti herhangi bir ayrım yapmadan sunmaktadır. Haberde iddia edilen hususlar gerçeği yansıtmamakta, afet döneminde canla başla çalışan personelimizin emekleri siyasi amaçlar uğruna görmezden gelinmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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