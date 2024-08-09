Erzurum'da dün bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

Merkez Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi Kehribar Sokak'ta bulunan H.G'ye ait otomobil yedek parça satışı yapılan iş yerine dün tabancayla ateş ettikten sonra kaçan Y.Y'nin yakalanması için ekiplerce yapılan çalışmalar sürdürüldü.

Erzurum'da dün bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli gözaltına alındı.

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