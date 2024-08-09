Erzurum'da meslek lisesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimi için işbirliği yapıldı

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği arasında "eğitim işbirliği protokolü" imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Taş Mağazaları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hakan Tazegül tarafından valilik binasında imza töreni düzenlendi.

İmzalanan protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan öğrenciler için uygulamalı eğitim imkanı sağlanacak.