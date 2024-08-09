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        Erzurum'da meslek lisesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimi için işbirliği yapıldı

        Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği arasında "eğitim işbirliği protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:12
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        Erzurum'da meslek lisesi öğrencilerinin uygulamalı eğitimi için işbirliği yapıldı
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        Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Taşmağazaları Koruma El Sanatları Değerli Metalleri Tanıtma ve Yaşatma Derneği arasında "eğitim işbirliği protokolü" imzalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Taş Mağazaları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Hakan Tazegül tarafından valilik binasında imza töreni düzenlendi.

        İmzalanan protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan öğrenciler için uygulamalı eğitim imkanı sağlanacak.

        İşletmelerde ihtiyaç duyulan alan ve dallarda, mesleki eğitim merkezi programı kapsamında, çırak öğrenci yetiştirilmesi, el sanatları teknolojileri, kuyumculuk teknolojileri alanlarının tüm dallarında ve saat tamirciliği alanında mesleki ve teknik anadolu lisesi bünyesinde okuyan öğrencilere staj imkanı sağlanması hedeflenen protokolde, söz konusu alan ve dallardan mezun olan öğrencilerin, ilgili derneğin üye iş yerlerinde istihdamının sağlanması da amaçlanıyor.

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