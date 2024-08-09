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        Erzurum'da gıda ve yem sektöründe 350 denetim yapıldı

        Erzurum'da yem ve gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 18:10 Güncelleme: 09.08.2024 - 18:10
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        Erzurum'da gıda ve yem sektöründe 350 denetim yapıldı
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        Erzurum'da yem ve gıda ürünlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte yem ve gıda ürünlerine yönelik denetimler aralıksız sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında yem, gıda ve gıda ile temas eden malzeme üreten işletmelere yönelik, 2-9 Ağustos arasında 350 denetim yapıldı.

        Denetimlerin sonucunda olumsuzluk tespit edilen hususlarda işletmelere 146 bin 82 lira cezai işlem uygulandı.

        Ayrıca analize dayalı yapılan çalışmalarda ise 16 numune alındı.

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