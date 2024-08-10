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        Erzurum UMKE, tam donanımıyla olası afetlere karşı hazır bekliyor

        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 112 Acil Servis ile çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışan 226 gönüllü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), sel ve deprem gibi doğal afetlere karşı hazır kıta bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 11:10 Güncelleme: 10.08.2024 - 11:10
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        Erzurum UMKE, tam donanımıyla olası afetlere karşı hazır bekliyor
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da 112 Acil Servis ile çeşitli sağlık kuruluşlarında çalışan 226 gönüllü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), sel ve deprem gibi doğal afetlere karşı hazır kıta bekliyor.

        Dondurucu soğukların yaşandığı ve kışın uzun sürdüğü Erzurum'da, 112 Acil Servis ve çeşitli hastanelerde görev yapan sağlıkçılardan oluşan toplamda 226 gönüllü UMKE personeli bulunuyor.

        İl Ambulans Başhekimliği yanındaki istasyonda 7/24 hazırda bekleyen nöbetçi ekip, tam donanımlı araçların bakımlarını yapıyor, depolarda muhafaza edilen tıbbi cihaz, malzeme ve ekipmanları aralıklarla kontrol ediyor.

        Olası deprem, sel, çığ, heyelan gibi doğa kaynaklı afetlerin yanı sıra radyolojik ve nükleer yaralanma vakalarında komuta merkezinden gelen anonsla harekete geçen nöbetçi ekip, içinde 54 metrekarelik çadır, Elektrokardiyografi ve röntgen cihazı, oksijen sistemleri, hasta başı monitör, jeneratör, ameliyat ve tedavi ekipmanı, ilaç ve tıbbi cihazın bulunduğu tam donanımlı UMKE araçlarıyla olay yerine intikal ediyor.

        Araçlarla taşıdıkları ekipmanları afet bölgesine götürüp adeta bir hastaneye dönüştüren ekip, burada yaralılara ilk müdahaleyi yapıyor.

        Yılbaşından bu yana 36 afete müdahale eden Erzurum UMKE ekibi, belirli zamanlarda teorik ve uygulamalı eğitimlere katılarak bilgilerini güncelliyor.

        - "Olası afet durumunda olaylara ilk müdahalede bulunuyor"

        İl Ambulans Başhekimi Dr. Furkan Soner Taş, AA muhabirine, kent genelindeki gönüllü 226 UMKE personelinin afet durumlarında göreve hazır olduğunu söyledi.

        Olaylara reaksiyon sürelerinin çok kısa olduğunu, bir süre önce kentte meydana gelen sel felaketinde diğer kurumlarla afet bölgesine hızlıca intikal ettiklerini anlatan Taş, "5 UMKE aracımız, lojistik araç, kamyonlar, sahra hastanesi, sahra çadırları ve acil müdahale üniteleriyle afet olan yerlere intikal ediyoruz. Başhekimliğimizin yanındaki UMKE istasyonumuzda ekipler 7/24 hazır bekleyerek olası afet durumunda olaylara ilk müdahalede bulunuyor." dedi.

        Afet durumunda bütün araçların UMKE istasyonuna çok kısa sürede toplanıp hazırda beklediğini ifade eden Taş, komuta merkezinden sağlanan koordinasyon kapsamında ekiplerle sahaya indiklerini aktardı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde UMKE'nin yaptığı işlerle öneminin bir kez daha anlaşıldığını ve afetlerde etkin rol oynadığını vurgulayan Taş, şöyle devam etti:

        "Vatandaşlarımıza afet durumlarında yardımcı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Afet durumlarında bakanlık ve kriz merkezlerine bağlanabileceğimiz uydu telefonlarımız var, bunları kullanarak görevleri icra ediyoruz. Afetin büyüklüğüne göre tedbir alıyoruz. Özellikle bir afet olayına müdahale ettiğimizde oraya çadırlarla hastane kuruyoruz."

        - "Gerçekten bu iş fedakarlık istiyor"

        Erzurum UMKE sorumlusu Battal Adıgüzel de 2003 yılından beri UMKE'de görev yaptığını, sürekli eğitimlere katıldığını, yurt içi ve dışında çok göreve gittiğini belirtti.

        UMKE'nin gönüllülük işi olduğunu işaret eden Adıgüzel, "Normalde 112 Acil Servis personeliyim, UMKE'ye gönüllü girdim. Öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki depremler ve seller, askeri operasyon bölgelerine bile gidiyoruz. Her türlü tehlikeyle karşılaşabiliyoruz. Gerçekten bu iş fedakarlık istiyor." diye konuştu.

        2011 yılındaki depremde Van'a gittiğini, Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'nda sahra hastanesi kurup yaralılara müdahalede bulunduklarını anlatan Adıgüzel, yaklaşık 20 yıllık görev süresince unutulmaz olaylara tanıklık ettiğini, afetlerde yaralıları, çocukları hayata tutundurdukları için çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

        UMKE'de görevli Dr. Zehranur Çavdar da "İnsanların en çok ihtiyaç duyduğu zamanlarında ellerinden tutup yardımcı oluyoruz. Olayın en sıcak anında, hastanın yanındasınız. Bu yüzden UMKE'de çalıştığım için hem gururlu hem de mutluyum. Geçen aylarda şehrimizde sel felaketinde görev yaptık, yaralılar ve hasta yakınlarına da yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

        İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de afetlerde, hayatın her alanında hayat kurtarmak ve yaraları sarmak için çaba gösteren isimsiz ve fedakar kahramanların UMKE Haftası'nı kutladı.

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