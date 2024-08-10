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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı

        Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 39 haftadır sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 19:53 Güncelleme: 10.08.2024 - 19:53
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        Erzurum'da sağlık çalışanları Gazze için "sessiz yürüyüş" yaptı
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        Erzurum'da görev yapan hekim ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için sessiz yürüyüşlerini 39 haftadır sürdürüyor.

        Kent merkezindeki Erzurum Kalesi önünde bir araya gelen doktorlar, tıp ve eczacılık fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanları ile vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla kale önündeki park ve etkinlik alanında yürüdü.

        Grup adına açıklama yapan Hilalkent Aile Sağlığı Merkezinde görevli Doktor Bünyamin Yeşilyurt, Filistin halkının büyük zulümler altında hayatını devam ettirmeye çalıştığını söyledi.

        Filistin'de hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Yeşilyurt, "Filistin direnişinin kahraman şehidi İsmail Heniyye'nin küresel protesto çağrısıyla tüm dünyada bugün meydanlarda olan vicdanlı milyonlarla birlikte biz de meydanlardayız." dedi.

        Yeşilyurt, Gazze'deki katliamların devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Sistematik olarak devam eden katliamlara etnik temizlik politikalarına maruz bırakılan 360 kilometrekarelik alanda üzerine yağan tonlarca bombayı paratoner misali toprağına gömen Gazze halkı açlığa, kıtlığa, salgın hastalıklara, yardımsız bırakılmaya, her türlü şiddet ve işkencelere malları ile organlarının çalınmasına rağmen davasından taviz vermeden onurlu ve güçlü direnişine devam etmektedir."

        Grup, basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler için dua edip dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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