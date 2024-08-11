Erzurum'da 1. Karakucak Güreş Festivali başladı

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, 198 güreşçinin katılımı ile başladı.

Bu yıl ilk defa Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Erzurum Şampiyon Güreşçiler Derneği'nin paydaş olarak destek verdiği festival, Atatürk Üniversitesi Futbol Sahası'nda başladı.

Sabah saatlerinde tartı kayıt işlemlerinin ardından kendi kilolarında kategorilere ayrılan güreşçiler, davul zurna eşliğinde rakiplerini yenmek için ter döküyor.