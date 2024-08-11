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        Erzurum'da 1. Karakucak Güreş Festivali başladı

        Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, 198 güreşçinin katılımı ile başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 13:38 Güncelleme: 11.08.2024 - 13:38
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        Erzurum'da 1. Karakucak Güreş Festivali başladı
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        Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, 198 güreşçinin katılımı ile başladı.

        Bu yıl ilk defa Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Erzurum Şampiyon Güreşçiler Derneği'nin paydaş olarak destek verdiği festival, Atatürk Üniversitesi Futbol Sahası'nda başladı.

        Sabah saatlerinde tartı kayıt işlemlerinin ardından kendi kilolarında kategorilere ayrılan güreşçiler, davul zurna eşliğinde rakiplerini yenmek için ter döküyor.

        15 şehir ve İran'dan gelen toplamda 198 güreşçiden, 96'sı yıldızlar, 102'si ise büyükler kategorisinde güreşiyor.

        Festivali çok sayıda güreşsever tribünlerden takip ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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