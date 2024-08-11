Erzurum'da düzenlenen 1. Karakucak Güreş Festivali sona erdi

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü'nce 198 güreşçinin katılımıyla organize edilen 1. Karakucak Güreş Festivali, final müsabakalarıyla sona erdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü tarafından organize edilen, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Erzurum Valiliği, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu ve Erzurum Şampiyon Güreşçiler Derneğinin paydaş olarak destek verdiği festival, Atatürk Üniversitesi Futbol Sahası'nda düzenlendi.

Yurt içi ve yurt dışından gelen toplamda 198 güreşçi, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde davul zurna eşliğinde rakiplerini yenmek için ter döktü.

Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan da festivale 65 il ve 2 ülkeden sporcuların katıldığını belirterek, "Festivalde 30'a yakın başpehlivan var, bu başpehlivanların içinde en az 10'u dünyada ve Avrupa'da dereceye giren sporculardan. Festivale katılım ve seyircimiz çok iyi durumda." dedi.

Organizasyona destek veren Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür eden Uçan, festivali geleneksel hale getirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Diğer üniversitelerde bu işi başlatırsak ata sporumuz güreşi çok daha ileriye götürmüş olacağız ve bunun devamı olacak. Böylece ata sporumuz güreşe hak ettiği değeri vereceğiz." diye konuştu.