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        Erzurum'da 2 mahallede etkili olan selde ev, ahır ve tarım arazileri zarar gördü

        Erzurum'un Horasan ilçesinde iki mahallede etkili olan sel, ev, ahır ve ekili arazilere zarar verdi, bir çoban sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 23:55 Güncelleme: 11.08.2024 - 23:55
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        Erzurum'da 2 mahallede etkili olan selde ev, ahır ve tarım arazileri zarar gördü
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        Erzurum'un Horasan ilçesinde iki mahallede etkili olan sel, ev, ahır ve ekili arazilere zarar verdi, bir çoban sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

        İlçenin İğdeli ve Hacıhalil Mahalle'sinde akşama doğru başlayan sağanak, sele dönüşünce bölgedeki dereler taştı, su baskınları yaşandı.

        İğdeli köyündeki çoban Haydar Torol ise evinden çıktığı sırada kapıldığı sel sularından abisinin yardımıyla son anda kurtarıldı, tedavi edilmek üzere Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sel nedeniyle İğdeli köyündeki çoban Torol'a ait evin yanı sıra iki köydeki bazı ekili tarım arazileri ve ahırları su bastı, sel sularına kapılan 2 eşek telef oldu.

        İğdeli Mahalle Muhtarı Sena Aras, AA muhabirine, çoban Torol'un sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, yetkililerden bölgede dere ıslahı çalışmalarının yapılmasını istedi.

        Öte yandan selin geliş anının cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği bir görüntüde, suya kapılan eşekleri fark eden çocukların ağladığı yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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