Erzurum'da 2 mahallede etkili olan selde ev, ahır ve tarım arazileri zarar gördü

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki mahallede etkili olan sel, ev, ahır ve ekili arazilere zarar verdi, bir çoban sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

İlçenin İğdeli ve Hacıhalil Mahalle'sinde akşama doğru başlayan sağanak, sele dönüşünce bölgedeki dereler taştı, su baskınları yaşandı.

İğdeli köyündeki çoban Haydar Torol ise evinden çıktığı sırada kapıldığı sel sularından abisinin yardımıyla son anda kurtarıldı, tedavi edilmek üzere Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sel nedeniyle İğdeli köyündeki çoban Torol'a ait evin yanı sıra iki köydeki bazı ekili tarım arazileri ve ahırları su bastı, sel sularına kapılan 2 eşek telef oldu.