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        Erzurum'un görünümünü belirleyecek "Kent Estetik Kurulu" oluşturuldu

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin estetik görünümünü belirleyecek "Kent Estetik Kurulu" oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 12.08.2024 - 12:26
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        Erzurum'un görünümünü belirleyecek "Kent Estetik Kurulu" oluşturuldu
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesi, şehrin estetik görünümünü belirleyecek "Kent Estetik Kurulu" oluşturdu.

        Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen Kent Estetik Kurulu’nda, büyükşehir belediyesinin meclis üyesi, teknik yöneticileri, üniversitelerin ve ilçe belediyelerin temsilcileri ile konuyla ilgili meslek odalarının temsilcileri yer alıyor.

        Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki alanlarda, kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin elde edilmesinin sağlanması, nitelikli mimarinin uygulanması ve estetik çözümlere ulaşılması amacıyla oluşturulan kurul, şehrin mimari projelerinde de söz sahibi olacak.

        Kurul ile büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde ve sokaklara cephesi bulunan yapılarda şehircilik, mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı projelerinin ve uygulamalarının kent estetiği açısından değerlendirilmesi yapılacak.

        Ayrıca kurul ile yapıların estetik çözümlerine yönelik müracaatlar incelenecek ve gerekli görüşler şirket ve firmalarla da paylaşılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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