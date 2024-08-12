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        Vali Mustafa Çiftçi muhtarlarla "Huzur Toplantısı" yaptı

        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahalle sakinlerinden iletilen talep ve şikayetleri dinlemek için muhtarlarla "Huzur Toplantısı" gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 18:09 Güncelleme: 12.08.2024 - 18:09
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        Vali Mustafa Çiftçi muhtarlarla "Huzur Toplantısı" yaptı
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        Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahalle sakinlerinden iletilen talep ve şikayetleri dinlemek için muhtarlarla "Huzur Toplantısı" gerçekleştirdi.

        Vali Çiftçi, İl Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Huzur Toplantısı"nda muhtarlarla bir araya geldi.

        Muhtarlar, Vali Çiftçi'ye, okul bahçeleri önünde denetim, sokak aralarındaki metruk binaların yıkılması, gece geç saatlerde motosikletlerin sebep olduğu egzoz gürültüsü, geç saatlerde araçlarda yüksek sesle dinlenen müzik, düğünlerde silah ateşlenmesi, düğün sünnet ve özel günlerde atılan havai fişekler, kahvehanelerde geç saatlerde yüksek sesle müzik açılması, asayiş denetimlerinin arttırılması, trafik kontrollerinin sıklaştırılması, kavşak ve refüjlerde sinyalizasyon ve MOBESE kamera sisteminin kurulması gibi mahalle sakinlerinden gelen talep ve şikayetleri iletti.

        Muhtarların aktardığı talep ve şikayetleri not alan Vali Çiftçi, vatandaşın huzuru ve güvenliği için gerçekleştirilecek uygulamalar hakkında ilgili mercilere gerekli talimatları verdi.

        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ve kurum müdürleri katıldı.

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