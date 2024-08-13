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        Yıldırım isabet eden çobanın bacakları cilt nakli ve cerrahi müdahaleyle kurtarıldı

        İLHAMİ ERKILIÇ - Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu bacaklarında 3. derece yanıklar oluşan 23 yaşındaki Sıraç Recep, Erzurum Şehir Hastanesinde cilt nakli ve 35 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:05 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:05
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        Yıldırım isabet eden çobanın bacakları cilt nakli ve cerrahi müdahaleyle kurtarıldı
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        İLHAMİ ERKILIÇ - Ardahan'da hayvan otlatırken yıldırım isabet etmesi sonucu bacaklarında 3. derece yanıklar oluşan 23 yaşındaki Sıraç Recep, Erzurum Şehir Hastanesinde cilt nakli ve 35 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kentin Sulakyurt köyündeki kırsalda yaklaşık 35 gün önce büyükbaş hayvanları otlatan Recep, yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

        Sağ el avuç içinde, bacaklarında 3. derece yanıklar ve deri patlamaları ile vücudunun bazı yerlerinde 2. derece yanıklar meydana gelen Sıraç Recep, sürü sahibinin ihbarıyla sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakıma sevk edilen Recep, burada 3 gün kaldıktan sonra Yanık Tedavi Merkezi Yoğun Bakımında tedaviye alındı.

        - Doktorlar seferber oldu

        Recep, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayati tehlikeyi atlattı.

        Yanık merkezi doktorlarının farklı bölgelerinden bacaklarına cilt nakli yaptığı ve cerrahi müdahalede bulunduğu Recep, yaklaşık 35 gün süren tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu.

        Bacakları kesilmekten kurtarılan ancak yaşadığı olayın etkisini atlatamayan Recep, AA muhabirine, Sulakyurt köyünün yüksek alanlarında hayvanları otladığını, akşam saatlerine doğru aniden havanın bozduğunu ve yağmur yağdığını söyledi.

        Olaydan hemen önce sürü sahibinin hayvanları saymaya geldiğini ve çadırda bulunduğunu anlatan Recep, "Yıldırım çarpmış, hiç farkına varmamışım ve hemen bayılmışım. Üzerimdeki kıyafetler tutuşmuş. Patronum 112 Acil Servise haber vermiş, alev alan kıyafetlerimin de yağmurun söndürdüğünü söylemişti." dedi.

        Recep, olayda sadece hastaneye götürdüğünü hatırladığını belirterek, yıldırım isabet etmesi sonucu bilincini kaybettiğini ve 35 gündür hastanede olduğunu anlattı.

        - "Bacaklarımın patladığı gözümün önüne geliyor"

        Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını dile getiren Recep, "Patronum olmasaydı belki orada ölmüştüm. Erzurum Şehir Hastanesinde doktorlar bana çok iyi baktı. El ve bacaklarımın patladığını görünce çok korkmuştum. 20 gün boyunca hiç düzgün uyuyamamıştım, sürekli el ve bacaklarımın patladığı gözümün önüne geliyor, gece kabuslar görüyordum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum." diye konuştu.

        Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Onur Ceylan da yıldırım yanığına bağlı vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan hastayı bir hafta daha takip edip taburcu edeceklerini söyleyerek, "Acil yoğun bakımda ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastayı servisimizdeki yoğun bakımda bir süre takip ettik. Klinik durumu düzelince cerrahi müdahalelerde bulunduk. En sonunda greft uygulaması, cilt nakli yapıldı. Bacaklarda ampute (kesilme) durumuna gidilmedi, pansuman, medikal ve cerrahi müdahalelerle takip ve tedavilerini yaptık, yaraların iyileşmesi sağlandı." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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