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        Erzurum'da Yeniden Refah Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti

        Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 12:32 Güncelleme: 13.08.2024 - 12:32
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        Erzurum'da Yeniden Refah Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti
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        Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

        Akpunar, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, gördüğü lüzum üzerine Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğini belirterek, "Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın, nerede olursak olalım, hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabb'im hayırlara vesile kılsın inşallah." ifadelerini kullandı.

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