Erzurum'da açılan kafede "engel yok, sevgiyle gülümseyen yüzler var"

Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

"Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam Projesi" kapsamında Olimpiyat Parkı'nda faaliyete başlayan kafenin açılışında, engelli bireylerin de aralarında bulunduğu mehteran takımı gösteri yaptı.

Açılışta kürsüye kafede çalışacak zihinsel engelli bireylerle çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, kentteki engellilere yönelik yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Engelli vatandaşların hem tedavi olabilecekleri hem de çalışabilecekleri "Yaşlılar ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi"ni 700 dönümlük arazi üzerindeki büyük bir alana kuracakları müjdesini veren Sekmen, şöyle konuştu:

"Bugün burada 'Gülümseyen-Down Kafe'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada 10 evladımız çalışıp, ekmekleriniz kazanacaklar. Tabii gönlümde, 'şehrimizde ne kadar engelli varsa hepsine iş verelim' var. Bu insanların oturup yapabilecekleri işler var. Elektrik-elektronik ve kaynak işleri gibi. İnşallah şehrimiz bir sanayi şehri olma yönünde ilerliyor. Ekmeklerini kendi gayretleriyle, kendi alın teriyle kazanabilecekleri bir ortam oluşturmayı da Mevlam bize nasip etsin diye dua ediyorum."