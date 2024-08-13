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        Erzurum'da açılan kafede "engel yok, sevgiyle gülümseyen yüzler var"

        Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 15:55 Güncelleme: 13.08.2024 - 15:55
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        Erzurum'da açılan kafede "engel yok, sevgiyle gülümseyen yüzler var"
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        Erzurum Büyükşehir Belediyesince otizmli ve down sendromlu bireylerin istihdam edildiği "Gülümseyen-Down Kafe" törenle açıldı.

        "Gülümseyen Yüzler için Üretim ve İstihdam Projesi" kapsamında Olimpiyat Parkı'nda faaliyete başlayan kafenin açılışında, engelli bireylerin de aralarında bulunduğu mehteran takımı gösteri yaptı.

        Açılışta kürsüye kafede çalışacak zihinsel engelli bireylerle çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı konuşmada, kentteki engellilere yönelik yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Engelli vatandaşların hem tedavi olabilecekleri hem de çalışabilecekleri "Yaşlılar ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi"ni 700 dönümlük arazi üzerindeki büyük bir alana kuracakları müjdesini veren Sekmen, şöyle konuştu:

        "Bugün burada 'Gülümseyen-Down Kafe'nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada 10 evladımız çalışıp, ekmekleriniz kazanacaklar. Tabii gönlümde, 'şehrimizde ne kadar engelli varsa hepsine iş verelim' var. Bu insanların oturup yapabilecekleri işler var. Elektrik-elektronik ve kaynak işleri gibi. İnşallah şehrimiz bir sanayi şehri olma yönünde ilerliyor. Ekmeklerini kendi gayretleriyle, kendi alın teriyle kazanabilecekleri bir ortam oluşturmayı da Mevlam bize nasip etsin diye dua ediyorum."

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, da Erzurum'da ilk olan kafenin kente hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

        Sosyal politikaları vatandaşların ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda, özellikle de toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirmeye büyük özen gösterdiklerini belirten Tarıkdaroğlu, engelli vatandaşlara yönelik sosyal politikaları bugüne kadar yardım eksenli değil, hak temelli bir anlayışıyla uyguladıklarını anlattı.

        Tarıkdaroğlu, bu kapsamda engelli vatandaşlar için devrim niteliğinde politikalar hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Engelli bireylerin üretken ve özgüveni yüksek bireyler olarak yaşamaları için bu alandaki istihdamı artırmak, özellikle bakanlığımızın öncelikli hedeflerinden biri oldu. Bu kapsamda attığımız adımlarla kamudaki engelli memur sayımız tam 12 kat artmış durumda. ​​​​​​​Böylece bugün yaklaşık 70 bin engelli vatandaşımız hem kamu hem de özel sektörde kendileri için uygun olan kadrolara atandı. Kalkınma yerelden başlar, anlayışıyla yürüttüğümüz her çalışmanın, sosyal hizmetlerimizin vatandaşımıza hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmesinde yerel yönetimlerimiz oldukça önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bugün açılışı için bir araya geldiğimiz bu projenin hayat bulması Erzurum Büyükşehir Belediyemizin emeği ve gayreti sayesindedir. Böylece bugün 10 engelli kardeşimizin istihdam edilmesi için güzel bir adım atmış olduk."

        Konuşmalarının ardından açılış kurdelesi protokol üyelerince kesilen kafede çalışan zihinsel engelli bireyler, davetlilere ikramlarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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