Erzurum'da trafik eğitim parkında çıkan yangın söndürüldü
Erzurum'da Aziziye Trafik Eğitim Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Erzurum'da Aziziye Trafik Eğitim Parkı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Merkez Aziziye ilçesindeki parkta bulunan maket uçakta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve Aziziye Belediyesi ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası maket uçak kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.