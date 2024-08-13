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        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 16:48 Güncelleme: 13.08.2024 - 16:48
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        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerini deşifre edip engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda "çocuğun soy bağını değiştirme ve nitelikli yağma" suçlarından 12 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulanan ve PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan F.E. ile geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen Suriyeli eşi S.M. ve F.E'nin sahte kimlik bilgileriyle tedavi olmasını sağlayan Z.E. ve M.E'yi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.E. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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