Erzurum'da 30 kilo 50 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Erzurum'da 30 kilo 50 gram likit sentetik uyuşturucuyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Erzurum'da 30 kilo 50 gram likit sentetik uyuşturucuyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanları engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, kentteki çalışmalarında durumundan şüphelendikleri B.B'ye (37) ait aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada, 30 kilo 50 gram likit sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 7 bin 825 liraya el konulurken, şüpheli B.B. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı B.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.