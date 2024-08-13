Erzurum'da traktörün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Erzurum'un İspir ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Memet Gürler yönetimindeki 29 AC 572 plakalı traktör, Cibali Mahallesi'nde rampada devrildi.
Kazada devrilen traktör ve arkasına bağlı römorktaki 11 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum ve Bayburt'taki hastanelere kaldırıldı.
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