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        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 23:00 Güncelleme: 13.08.2024 - 23:00
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        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
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        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

        Okan Kocaman'ın (22) kullandığı 25 ACU 812 plakalı otomobil, İbrahim Polat Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki D.S.(17) ve R.S. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü Okan Kocaman hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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