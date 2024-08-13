Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı
Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.
Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.
Okan Kocaman'ın (22) kullandığı 25 ACU 812 plakalı otomobil, İbrahim Polat Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobildeki D.S.(17) ve R.S. (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü Okan Kocaman hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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