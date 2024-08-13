Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ve sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki D.S.(17) ve R.S. (16) yaralandı.

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