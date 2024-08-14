Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan buzağıya polis yardım etti
Erzurum'un Hınıs ilçesinde kaybolan ve yorgun halde bulunan buzağıya polis ekipleri yardım etti.
Erzurum'un Hınıs ilçesinde kaybolan ve yorgun halde bulunan buzağıya polis ekipleri yardım etti.
Hınıs İlçe Emniyet Müdürlü ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde bir buzağının duvar kenarında yorgun ve bitkin halde yattığını fark etti.
Ekipler, sıcaktan bunaldığı anlaşılan buzağıya su verip serinlemesini sağladı.
Kaybolduğu anlaşılan buzağı, ekiplerin araştırması sonucunda sahibi bulunarak teslim edildi.
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