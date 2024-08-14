Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan buzağıya polis yardım etti

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlü ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde bir buzağının duvar kenarında yorgun ve bitkin halde yattığını fark etti.

Erzurum'un Hınıs ilçesinde kaybolan ve yorgun halde bulunan buzağıya polis ekipleri yardım etti.

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