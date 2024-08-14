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        Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan buzağıya polis yardım etti

        Erzurum'un Hınıs ilçesinde kaybolan ve yorgun halde bulunan buzağıya polis ekipleri yardım etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:14 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:14
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        Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan buzağıya polis yardım etti
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        Erzurum'un Hınıs ilçesinde kaybolan ve yorgun halde bulunan buzağıya polis ekipleri yardım etti.

        Hınıs İlçe Emniyet Müdürlü ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde bir buzağının duvar kenarında yorgun ve bitkin halde yattığını fark etti.

        Ekipler, sıcaktan bunaldığı anlaşılan buzağıya su verip serinlemesini sağladı.

        Kaybolduğu anlaşılan buzağı, ekiplerin araştırması sonucunda sahibi bulunarak teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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