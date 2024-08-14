Erzurum'da 5 yılda 533 kilo uyuşturucu yakalatan narkotik köpeği "Eris" görevini tamamladı

"Sayısız başarılı operasyona imza atan, suçluların korkulu rüyası narkotik köpeğimiz Eris, yıllar boyunca suçla mücadelede gösterdiği üstün hizmetle bizlere güvenli bir toplum sundu. Eris'in koklayarak bulduğu adalet, sayısız canın zarar görmesini engelledi. Sayısız operasyonların gizli kahramanı Eris, şimdi eğiticisi ile huzurlu bir emeklilik dönemini hak etti."

Burada eğiticisinden Eris hakkında bilgi alan Yırtar, narkotik köpeğini bir süre sevdi.

Yaklaşık 5 yıldır ekiplerin görevdeki yardımcısı 6 yaşındaki hassas burunlu Belçika kurdu cinsi Eris, görevi boyunca katıldığı operasyonlarda 533 kilo 72 gram uyuşturucu ve 3 bin 815 uyuşturucu hapın yakalanmasını sağladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde polisin en önemli yardımcılarından narkotik dedektör köpeği "Eris"'in 2019'dan bu yana sürdürdüğü görevi sonlandırıldı.

Erzurum'da 5 yılda 533 kilo 72 gram uyuşturucu ve 3 bin 815 uyuşturucu hap yakalanmasını sağlayan narkotik dedektör köpeği "Eris" görevini tamamladı.

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