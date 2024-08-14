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        Erzurum'da 5 yılda 533 kilo uyuşturucu yakalatan narkotik köpeği "Eris" görevini tamamladı

        Erzurum'da 5 yılda 533 kilo 72 gram uyuşturucu ve 3 bin 815 uyuşturucu hap yakalanmasını sağlayan narkotik dedektör köpeği "Eris" görevini tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:57
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        Erzurum'da 5 yılda 533 kilo uyuşturucu yakalatan narkotik köpeği "Eris" görevini tamamladı
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        Erzurum'da 5 yılda 533 kilo 72 gram uyuşturucu ve 3 bin 815 uyuşturucu hap yakalanmasını sağlayan narkotik dedektör köpeği "Eris" görevini tamamladı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde polisin en önemli yardımcılarından narkotik dedektör köpeği "Eris"'in 2019'dan bu yana sürdürdüğü görevi sonlandırıldı.

        Yaklaşık 5 yıldır ekiplerin görevdeki yardımcısı 6 yaşındaki hassas burunlu Belçika kurdu cinsi Eris, görevi boyunca katıldığı operasyonlarda 533 kilo 72 gram uyuşturucu ve 3 bin 815 uyuşturucu hapın yakalanmasını sağladı.

        Temmuz ayı itibarıyla görevini tamamlayan Eris, eğiticisi tarafından İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'a götürüldü.

        Burada eğiticisinden Eris hakkında bilgi alan Yırtar, narkotik köpeğini bir süre sevdi.

        Görevini tamamlayan Eris'e ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından şu ifadelere yer verildi:

        "Sayısız başarılı operasyona imza atan, suçluların korkulu rüyası narkotik köpeğimiz Eris, yıllar boyunca suçla mücadelede gösterdiği üstün hizmetle bizlere güvenli bir toplum sundu. Eris'in koklayarak bulduğu adalet, sayısız canın zarar görmesini engelledi. Sayısız operasyonların gizli kahramanı Eris, şimdi eğiticisi ile huzurlu bir emeklilik dönemini hak etti."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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