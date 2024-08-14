Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum Kültür Yolu Festivali 17 Ağustos'ta başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı Erzurum'da 17 Ağustos'ta başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 14.08.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum Kültür Yolu Festivali 17 Ağustos'ta başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı Erzurum'da 17 Ağustos'ta başlayacak.

        Kültür Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da 17-25 Ağustos'ta düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliği ile sahip olduğu değerlerin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

        Geçen sene ilk kez festival rotasına dahil olan Erzurum'da bu yılki 9 günlük festivalde konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlenecek.

        Yaklaşık 50 noktadaki 500 civarı etkinlikte, 1000'e yakın sanatçının halkla buluşacağı festival, 17 Ağustos'ta Çifte Minareli Medrese önündeki FotoMaraton etkinliği ile başlayacak.

        Festival, şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Oğuzhan Koç, Buray, Gökhan Tepe, Dudublüman, Ebru Yaşar, Özgün, Tuğba Yurt, Madrigal ve Alişan gibi bilindik sanatçılar sahne alacak.

        Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile ressam Amine Sultan Tan'ın Filistin'de yaşananlar ile Kudüs'ün tarihi, konulu "Suyun Üstündeki Rüya: Kudüs" gibi onlarca sergi izlenime sunulacak.

        Festival süresince düzenlenecek söyleşilerde Yazar Altay Cem Meriç, fenomen Ömer Başdoğan ile gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Hop Dedik Ayhan ve Mehmet Aydın, İbrahim Sadri, Osman Egin, Züleyha ile Beyhan Budak, Dosta doğru ile Nihat Hatipoğlu, Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu, Sevgi Deniz ve Serhat Yabancı, Işıl Açıkkar ve Saliha Erdim, Hacı Ali Konuk, Tarık Tufan, Doç. Dr. Rabia Akarsu, İsmail Bingöl, Melike Günyüz, Derya Işık Özbay, Hilal Koçyiğit dinleyicileriyle buluşacak.

        Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin oyun ve performanslarının yer alacağı festivalde "Folklorama" müzikali, "Şekeronya" çocuk oyunu ve "Tango Tango" konseri ile "Kapıların Dışında", "Bence Katil Öldürdü" ve "Kadınlar Filler ve Saireler" oyunları izlenebilecek.

        Gerçekleştirilecek atölyelerde geleneksel el sanatları sergilenerek farkındalık oluşturulacak, Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde Mahmut Kıvanç, Ümit Turan, Selami Eleman ve Ayhan Yalçın sahne alacak.

        Kentin simge isimlerinden "Teyo Emi ve Avanesi" ile temaşa etkinliğinde Aşıklar buluşmasının gerçekleştireceği festivalde, Aşıklar Kıraathanesi Sohbetleri'nde Mehmet Göktaş, Alvarlı Efe ve İbrahim Hakkı Hazretleri, Erzurum Şehrengizi ve Nene Hatun konuşulacak.

        Narman ilçesinin Samikale Mahallesi'nde ise onur konuğu olarak Hüseyin Sümmanioğlu'nun katılacağı Aşık Sümmani Anma Programı düzenlenecek.

        Olimpiyat Parkı'nda kurulacak "Çocuk Köyü"nde festival boyunca sahne gösterileri, tiyatrolar, oyun alanları, atölye çalışmalar ve sahne gösterilerinde çocuklar doyasıya eğlenecek.

        Ayrıca gastronomik zenginliği ve coğrafi işaretli ürünleriyle öne çıkan kentte 12 noktada belirlen "Festival Lezzet Durakları"nda yerli ve yabancı ziyaretçilere asırlara dayanan lezzetleri hikayesi, malzemesiyle deneyimleme ve keşfetme imkanı sunulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 yılda Türkiye çok büyük değişim geçirdi
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        AK Parti 23 yaşında
        AK Parti 23 yaşında
        Erzurum'da 5 yılda 533 kilo uyuşturucu yakalatan narkotik köpeği "Eris" gör...
        Erzurum'da 5 yılda 533 kilo uyuşturucu yakalatan narkotik köpeği "Eris" gör...
        Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan buzağıya polis yardım etti
        Erzurum'da yorgun ve bitkin halde bulunan buzağıya polis yardım etti
        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yara...
        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yara...
        Erzurum'da traktörün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
        Erzurum'da traktörün devrildiği kazada 11 kişi yaralandı
        Şeker hastalığından gözleri kapanan Sudenaz, görmek istiyor
        Şeker hastalığından gözleri kapanan Sudenaz, görmek istiyor