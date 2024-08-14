Erzurum Kültür Yolu Festivali 17 Ağustos'ta başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci durağı Erzurum'da 17 Ağustos'ta başlayacak.

Kültür Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erzurum'da 17-25 Ağustos'ta düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nde şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliği ile sahip olduğu değerlerin daha görünür hale getirilmesi amaçlanıyor.

Geçen sene ilk kez festival rotasına dahil olan Erzurum'da bu yılki 9 günlük festivalde konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinlikler düzenlenecek.

Yaklaşık 50 noktadaki 500 civarı etkinlikte, 1000'e yakın sanatçının halkla buluşacağı festival, 17 Ağustos'ta Çifte Minareli Medrese önündeki FotoMaraton etkinliği ile başlayacak. Festival, şehrin dört bir yanında düzenlenecek konserlerde Oğuzhan Koç, Buray, Gökhan Tepe, Dudublüman, Ebru Yaşar, Özgün, Tuğba Yurt, Madrigal ve Alişan gibi bilindik sanatçılar sahne alacak. Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil ile ressam Amine Sultan Tan'ın Filistin'de yaşananlar ile Kudüs'ün tarihi, konulu "Suyun Üstündeki Rüya: Kudüs" gibi onlarca sergi izlenime sunulacak.

Festival süresince düzenlenecek söyleşilerde Yazar Altay Cem Meriç, fenomen Ömer Başdoğan ile gazeteci Mehmet Akif Ersoy, Hop Dedik Ayhan ve Mehmet Aydın, İbrahim Sadri, Osman Egin, Züleyha ile Beyhan Budak, Dosta doğru ile Nihat Hatipoğlu, Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu, Sevgi Deniz ve Serhat Yabancı, Işıl Açıkkar ve Saliha Erdim, Hacı Ali Konuk, Tarık Tufan, Doç. Dr. Rabia Akarsu, İsmail Bingöl, Melike Günyüz, Derya Işık Özbay, Hilal Koçyiğit dinleyicileriyle buluşacak. Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi'nin oyun ve performanslarının yer alacağı festivalde "Folklorama" müzikali, "Şekeronya" çocuk oyunu ve "Tango Tango" konseri ile "Kapıların Dışında", "Bence Katil Öldürdü" ve "Kadınlar Filler ve Saireler" oyunları izlenebilecek.

Gerçekleştirilecek atölyelerde geleneksel el sanatları sergilenerek farkındalık oluşturulacak, Kültür Yolu Festivali Aşıklar Sahnesi'nde Mahmut Kıvanç, Ümit Turan, Selami Eleman ve Ayhan Yalçın sahne alacak. Kentin simge isimlerinden "Teyo Emi ve Avanesi" ile temaşa etkinliğinde Aşıklar buluşmasının gerçekleştireceği festivalde, Aşıklar Kıraathanesi Sohbetleri'nde Mehmet Göktaş, Alvarlı Efe ve İbrahim Hakkı Hazretleri, Erzurum Şehrengizi ve Nene Hatun konuşulacak. Narman ilçesinin Samikale Mahallesi'nde ise onur konuğu olarak Hüseyin Sümmanioğlu'nun katılacağı Aşık Sümmani Anma Programı düzenlenecek.