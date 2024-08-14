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        Erzurum'da bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 16:05 Güncelleme: 14.08.2024 - 16:05
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        Erzurum'da bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
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        Erzurum'da aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Dün akşam Okan Kocaman (22) yönetimindeki 25 ACU 812 plakalı otomobilin, Palandöken ilçesi İbrahim Polat Caddesi'nde aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği, araçtaki iki kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

        Görüntülerde, aracın seyir halindeyken aydınlatma direğine çarpması ve direğin eğilmesi yer alıyor.

        Erzurum'da, Okan Kocaman'ın (22) kullandığı 25 ACU 812 plakalı otomobil, İbrahim Polat Caddesi'nde aydınlatma direğine çarpmış, kazada sürücü ile otomobildeki D.S.(17) ve R.S. (16) yaralanmıştı.

        Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kocaman, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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