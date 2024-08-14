Erzurum'da bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Kocaman, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Erzurum'da, Okan Kocaman'ın (22) kullandığı 25 ACU 812 plakalı otomobil, İbrahim Polat Caddesi'nde aydınlatma direğine çarpmış, kazada sürücü ile otomobildeki D.S.(17) ve R.S. (16) yaralanmıştı.

Dün akşam Okan Kocaman (22) yönetimindeki 25 ACU 812 plakalı otomobilin, Palandöken ilçesi İbrahim Polat Caddesi'nde aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücünün hayatını kaybettiği, araçtaki iki kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpması sonucu bir kişinin öldüğü, iki kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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