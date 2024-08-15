Erzurum'un tarihi 6 tabyası daha koruma altına alınacak

Tarih boyunca Erzurum'un savunmasında çok büyük önem arz eden tabyalardan 6'sının daha koruma altına alınacağı bildirildi.

Osmanlı'nın doğu sınırlarının korunması amacıyla yapılan ve "93 Harbi" olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın en çetin muharebelerinin geçtiği Aziziye Tabyası'nın da aralarında bulunduğu kentteki birçok tabya, bir asrı aşkındır tarihe ışık tutuyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi, şehir kırsalındaki Gez, Toparlak, İlave, Küçük Höyük ve Büyük Höyük ile Kaburga tabyalarını gezip, incelemelerde bulundu.