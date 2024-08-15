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        Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi açılış için gün sayıyor

        Atatürk Üniversitesinin 700 metrekare alana kurulu sergi ve matbaa bölümlerinden oluşan "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi". açılış için gün sayıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:06
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        Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi açılış için gün sayıyor
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        Atatürk Üniversitesinin 700 metrekare alana kurulu sergi ve matbaa bölümlerinden oluşan "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi". açılış için gün sayıyor.

        Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel mirasına bir yenisini daha eklemek üzere hazırlıklarını sürdüren Atatürk Üniversitesi, bünyesinde Buz Müzesi, Tarım Aletleri Müzesi, Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi ve Hastane Müzesi gibi önemli kültür varlıklarını barındırıyor.

        Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında hayata geçirilen "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi", Türkiye'nin en büyük ve kapsamlı baskı müzelerinden biri olma özelliği taşıyor.

        Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi bünyesinde uzun yıllar özenle muhafaza edilen ancak pasif durumda olan Basımevi'nin dönüştürülerek müze olarak kullanımı için son aşamaya gelindi.

        Üniversitenin kültürel ve bilimsel gelişimine önemli katkı sunacak 700 metrekare alan üzerine kurulu müzede, sergi ve matbaa bölümlerinden oluşan toplamda 32 baskı öncesi, baskı ve baskı sonrası makine ile binlerce hurufat (metal harf) ve baskı malzemesi sergilenecek.

        Bu malzemelerin çoğunun kondisyonunun iyi olması ve benzerlerinin neredeyse kalmaması, müze koleksiyonunun değerini daha da ön plana çıkarıyor.

        Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, akademik ve toplumsal açıdan büyük önem taşıyan Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesinin Türkiye'nin kültürel mirasına da büyük katkı sunacağını belirtti.

        Müzenin önemini vurgulayan Çomaklı, "Eğitim ve araştırmaya verdiğimiz önemi somutlaştıran bu müze, aynı zamanda toplumsal sorumluluğumuzun bir parçası olarak hayata geçirilmiştir. Müzemiz gelecek nesillerin, geçmişin izlerini daha iyi anlaması ve bu zengin mirası sahiplenmesi için önemli platform olacak." ifadelerini kullandı.

        Üniversitenin her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da öncü rol üstlenmeye devam edeceğini anlatan Çomaklı, araştırma ve eğitim faaliyetleri için de merkez olacak müzenin yakın zamanda açılacağını bildirdi.

        Çomaklı, şöyle devam etti:

        "Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi açılışının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak, hem üniversite bünyesinden hem de dışarıdan gelen araştırmacıların hizmetine sunulacak. Türkiye'nin en büyük baskı müzesi olarak faaliyet gösterecek olan bu müze, Atatürk Üniversitesinin eğitim, kültür ve bilim alanındaki öncü rolünü bir kez daha gözler önüne serecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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