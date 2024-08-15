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        Erzurum'da 12 kilo 285 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

        Erzurum'da, 12 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:07 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:07
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        Erzurum'da 12 kilo 285 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Erzurum'da, 12 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelesini sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda yaptıkları çalışmalar neticesinde, 12 kilo 285 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 220 lira ele geçirdi.

        Gözaltına alınan J.M.B. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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