Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri

        Erzurum'da tohum üzerine çalışmalar yapılacak AR-GE laboratuvarı açıldı

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi'nde (YÜTAM) "Tohum Teknolojisi ve Üretimi AR-GE Laboratuvarı"nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzurum'da tohum üzerine çalışmalar yapılacak AR-GE laboratuvarı açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi'nde (YÜTAM) "Tohum Teknolojisi ve Üretimi AR-GE Laboratuvarı"nın açılışı yapıldı.

        YÜTAM'da düzenlenen açılış programına, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ETÜ Rektörü Bülent Çakmak, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş ve akademisyenler katıldı.

        Vali Yardımcısı Özdemir, laboratuvarda güzel çalışmalar yapılması temennisinde bulundu.

        Özdemir, tohumların ülkeler için önemli olduğunu belirterek, "Küresel rekabetin her geçen gün daha da yoğunlaştığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu rekabet ortamında başarılı olmanın ve ulusal ekonomileri güçlendirmenin en etkili yolu araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yapılan yatırımlardır." dedi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen de tarım alanında kentte önemli çalışmaların yapıldığını söyledi.

        Belediyenin tarıma önem verdiğini belirten Sekmen, "Tarım alanında başarı olmak istiyorsak en yüksek verimi ve gelir getirici ürünleri nasıl değerlendirebiliriz dediğimiz çalışmalar bu laboratuvarda yapılacak. Artık tohumu, ilacı ve gübreyi yapabilir hale geldik. Yakın tarihe kadar tohumun yurt dışından geldiğini bilmiyordum ama öğrendim ki maalesef tohumlarımız bile tarım ülkesi olmamıza rağmen yurt dışından geliyor. Hamdolsun Tarım ve Orman Bakanlığımız bu alanda önemli bir tohum bankası kurdu ve birçok yerli tohumu üretir hale geldik." diye konuştu.

        ETÜ Rektörü Çakmak ise üniversitede tarımsal alanda önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Çalışmalarında tohum alanında önemli ilerlemeler kaydettiklerine dikkati çeken Çakmak, şunları kaydetti:

        "Üniversite olarak tohum teknolojilerinin önemine binaen YÜTAM'da Tarımsan Firması'nın destekleriyle Tohum Teknolojisi ve Üretimi AR-GE Laboratuvarımızı kurduk. Bu laboratuvarda yerli teknolojileri üzerine AR-GE çalışmaları gerçekleştirilecek ve uygulama sahası da yine kampüs içerisindeki sahalar olacaktır. Üniversitemizin kampüs alanı bu bölge olarak belirlendiği zaman tarım arazisine üniversite kuruluyor eleştirilerine maruz kalmıştık. Şu anda kampüsümüzün neredeyse yarısı yani 1500 dekardan fazla arazimizi Cumhurbaşkanımızın da son 10 yıldır üzerinde hassasiyetle durduğu yerli ve milli tohum üretimi amaçlı kullanıyoruz. Bugün burada açılışını yapacağımız laboratuvar bu eleştirilere en güzel cevap olacaktır."

        ETÜ Moleküler Biyoloji ve Genetik Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Bezirganoğlu da açılan laboratuvardaki alet, ekipman ve teçhizatın Tarımsan Mühendislik Firması tarafından finanse edildiğini aktardı.

        Konuşmaların ardından protokol, kurdele kesimi ile açılışını yaptığı laboratuvarı gezdi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Katılımcılar daha sonra kampüs içerisinde tescilli Alturna tohumundan yetiştirilen buğdayın hasadına katıldı.

        Rektör Çomaklı, biçerdöver kullanıp hasat yapan işçilerle sohbet etti.

        Tohumun ıslahçısı Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü'nde görevli Dr. Ümran Küçüközdemir, Alturna'nın kurak hava ve kış şartlarına dayanıklı olduğunu söyledi.

        Küçüközdemir, tohumun üretiminin bölge için çok önemli olduğunu anlatarak "Alturna, özellikle Doğu Anadolu Bölgesi gibi soğuk iklime sahip veya daha yüksek ekolojilerde çok yüksek verim verebilecek bir çeşit. Bu sene aşırı yağışlardan dolayı bölgedeki buğdaylar yattı ve hastalıklar meydana geldi. Dolayısıyla 200 kilogram verim alındı ancak Alturna yatmadı, hastalıkta olmadı ve 450-500 kilogram verim alındı. Burada dekardan 500 kilogram civarında verim bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Fed yetkilisinden faiz indirimi açıklaması
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Eray Yazgan tek tek açıkladı
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Çarşının maskotu 'Kontes' buzdolabında ölü bulundu: Gerçek, güvenlik kamerasında ortaya çıktı
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Zaha, Konya'ya götürülmedi
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da 12 kilo 285 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
        Erzurum'da 12 kilo 285 gram uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı
        Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi açılış için gün sayıyor
        Hurufat Atatürk Üniversitesi Baskı Müzesi açılış için gün sayıyor
        Bel ve boyun ağrılarına iğneyle "10 dakikada" nokta atışı tedavisi
        Bel ve boyun ağrılarına iğneyle "10 dakikada" nokta atışı tedavisi
        Aranan hükümlü, atıyla kaçmak isterken dron takibiyle yakalandı
        Aranan hükümlü, atıyla kaçmak isterken dron takibiyle yakalandı
        Erzurum'un tarihi 6 tabyası daha koruma altına alınacak
        Erzurum'un tarihi 6 tabyası daha koruma altına alınacak
        Eşini kasaptan 13 bin liraya satın aldığı tabanca ile öldürmüş
        Eşini kasaptan 13 bin liraya satın aldığı tabanca ile öldürmüş