Erzurum'un buzdan hazırlanan eserleri, Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluşacak

TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'un buzdan hazırlanan mimari yapıları ve kültürel değerlerinden oluşan 30'un üzerinde heykel, Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

2019'da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde açılan Ata Buz Müzesi, Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliği taşıyor.

Müzede görevli akademisyenler ile öğrenciler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 17 Ağustos'ta Erzurum'da gerçekleştirilecek Kültür Yolu Festivali için çalışıyor.

Ziyaretçilerini yaz kış sıfırın altında 5 derecede ağırlayan müzede, festivale özel olarak Türk mitolojisinde yer alan figürler buz heykelciliği ile yorumlandı. Erzurum'un kültürel değerlerini anlatan ve tarihi mekanların buzdan heykelleri ile Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek için yapılan heykeller sanatseverlerle buluşacak.

Festival için yaklaşık 3 aylık bir hazırlık sürecinin tamamlandığı müzede, özel ışıklandırma sistemleri ile katılımcılara farklı bir deneyim yaşatılacak.

- Müzede 30'un üzerinde buz heykeli sergilenecek