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        Erzurumspor FK, Odise Roshi ile Toni Tasev'i renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:18
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        Erzurumspor FK, Odise Roshi ile Toni Tasev'i renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2 futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

        Mavi-beyazlı kulüp, Sakaryaspor'da forma giyen Arnavutluk Milli Takım oyuncusu Odise Roshi ile Bulgaristan ligi Slavia Sofya'dan Bulgar sol kanat Toni Tasev'i transfer ettiğini duyurdu.

        Sağ kanat Roshi ile 1, Tasev ile de 2 yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedilen açıklamada "Her iki futbolcumuza da 'hoş geldin' diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. ​​​​

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