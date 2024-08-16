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        Erzurum'un asırlık "Ağzıaçık Tabyası" tarihin izlerini yansıtıyor

        Erzurum'da, Sultan 2. Abdülhamit döneminde Erzurum-Kars kara yolunun güney kısmında 2 bin 390 rakımda yapılan tarihi "Ağzıaçık Tabyası" ihtişamını koruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:37 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:37
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        Erzurum'un asırlık "Ağzıaçık Tabyası" tarihin izlerini yansıtıyor
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        Erzurum'da, Sultan 2. Abdülhamit döneminde Erzurum-Kars kara yolunun güney kısmında 2 bin 390 rakımda yapılan tarihi "Ağzıaçık Tabyası" ihtişamını koruyor.

        Erzurum'da, özellikle Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz'den sonra ağırlıklı olarak Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit döneminde inşa edilen Mecidiye, Aziziye, Uzunahmet ve Palandöken başta olmak üzere çok sayıda asırlık tabya bulunuyor.

        Erzurum Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, "Ağzıaçık Tabyası" Sultan 2. Abdülhamit döneminde 93 Harbi sonrası 1884-1896 yılları arasında inşa edildi.

        Erzurum-Kars kara yolunun güney kısmından başlayarak Hamam Deresi tarafından gerçekleştirilebilecek saldırıları püskürtmek ya da İlave ve Uzunahmet Tabyalarını aşma ihtimaline karşı düşmanı durdurmak amacıyla Şahap Paşa tarafından çizilen projeye göre 2 bin 390 metre yükseklikte inşa edilen tabyada, 5 pusu odası bulunuyor.

        Etrafını çevreleyen hendek, giriş binası, asıl tabya, topçu ve pusu odaları olmak üzere farklı bölümlerden oluşan ve ihtişamını koruyan tabya, dron ile görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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